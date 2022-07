Soesterkwartierders doen geen oog dicht vanwege spoorwerkzaamheden: ‘We horen een constante brom’

Oud-raads­lid Bert van der Werff werkte 20 jaar lang aan zijn boot: ‘Het bouwen is altijd het doel geweest’

Twintig jaar duurde het project: het bouwen van een boot die zo in een James Bond-film had kunnen varen. Hij ligt niet in de grachten van Venetië, maar in een loods in Leusden. ,,Soms kijk ik ernaar over mijn schouder en kan ik bijna niet geloven dat we dat zelf gemaakt hebben.”

24 juli