Sosse (21) vertelt verhalen met muurschilderingen: vaak surrealistisch, altijd kleurrijk

Leusdense coalitie presen­teert twee nieuwe wethouders: ‘Niet gekeken naar politieke voorkeur’

De Leusdense coalitiepartijen Lokaal Belangrijk, CDA en Sociaal Leusden hebben Marleen Treep en Jan Kramer als nieuwe wethouderkandidaten gepresenteerd. Bijzonder is dat geen van beiden lid is van één van de coalitiepartijen of uit Leusden komt.