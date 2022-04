Special Artists meet Mondriaan; mensen met beperking maken Mondriaans na in de Mariënhof

Trouwen in Amersfoort? Achteraan aansluiten graag (en wie gratis wil moet wachten tot september)

In het Amersfoortse stadhuis stappen vandaag, op 22-02-2022 maar liefst twaalf stellen in het huwelijksbootje. Maar wie zijn bruiloft nog moeten plannen, staat de komende tijd voor een uitdaging. Door de vele uitgestelde huwelijksfeesten is het druk en dat betekent: achter in de rij aansluiten.

