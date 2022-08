Speciale eenheid van de politie rijdt auto tijdens drukke avondspits klem en arresteert bestuurder

Met de trein van of naar Amersfoort? Niet op dinsdag: ‘Dit wordt de zwaarste stakings­dag tot nu toe’

Als het personeel van de NS zijn estafettestaking na het weekend doorzet, ligt het treinverkeer van, naar en via de stations in Amersfoort dinsdag grotendeels plat. Dat is niet alleen vervelend voor de Amersfoortse reiziger, maar in heel Nederland voelbaar. ,,Grote kans dat het de zwaarste stakingsdag wordt.’’

26 augustus