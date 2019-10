Speciale Porsche als eerbetoon voor overleden Ben Pon (82)

Het speciale 911-model werd in eerste instantie door Pon Porsche Import in samenwerking met Porsche Exclusive Manufaktur ontwikkeld ter ere van het 70-jarig bestaan van de Nederlandse importeur. Nu Pon is overleden, is besloten de auto te vernoemen naar de oud-coureur. Hij reed ooit in de Formule 1 en maakte zijn debuut op het circuit van Zandvoort.