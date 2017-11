‘Spooksuper’ Soesterberg sluit deuren

Volgens hen was er geen sprake van naleving van het huurcontract omdat de Plus een uitgeklede supermarkt zou openhouden aan de Rademakersstraat onder de naam Supermarkt Soesterberg. Oftewel: een ‘spooksupermarkt’ met een beperkt assortiment en beperkte openingstijden om concurrenten weg te houden. De grote Plus verhuisde naar een nieuw onderkomen in het dorp honderd meter verderop.