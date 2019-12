Spoorgekken pinken traantje weg op station Amersfoort: oudste dubbeldekker rijdt voor het laatst weg

Het leek wel een sinterklaasintocht vanochtend vroeg op Amersfoort Centraal. Alleen waren het geen kinderen, maar vooral volwassen mannen wiens hart vol verwachting klopte. Het was niet Sinterklaas die aankwam, maar de DDM-1, de allereerste dubbeldekkertrein van Nederland, die in 1985 voor het eerst reed en vandaag haar afscheidsrit maakt. In zo’n zes uur tijd rijdt deze trein vanmiddag via Amsterdam via Lelystad terug naar Amersfoort. De passagiers zijn uitsluitend treinfans, zo’n vijfhonderd van hen heeft zich aangemeld om mee te rijden.