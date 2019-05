SS’er op oorlogsmonument in Amersfoort: tekst aangepast

Achttien van hen waren actief in het verzet. De twee overigen blijken echter voor de Duitsers te hebben gewerkt, ontdekte NOS-journalist Roel Pauw. Hij woont in Amersfoort en deed onderzoek naar de namen op de plaquette. Albertus Beukman werd al in 1936 lid van de NSB, trad later toe tot de Landstorm en kwam uiteindelijk terecht bij de SS, aldus zijn dossier in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Ook Eduard van Heulen was niet zuiver op de graat. Hij meldde zich vrijwillig bij de Duitse Wehrmacht om als bouwvakker aan de slag te gaan in Bretagne en op het eiland Guernsey.