Sta jij ook weer eindeloos in de file? Dat komt omdat we massaal op dezelfde dag willen thuiswerken

COLUMN Stadsring zonder auto's? Jeroen Stomphorst vindt het fantas­tisch: ‘Dat stadspark gaat er komen!’

Ik kan me niet voorstellen dat iemand een vernieuwde Stadsring níet ziet zitten, schreef ik vorige week hoopvol. Ik stak mijn enthousiasme over het Pitstop-festival niet onder stoelen of banken. Eindelijk zouden er geen auto’s over de ring scheuren. Oké, het was maar een klein stukje van de ring, maar toch, het begin was er.

24 september