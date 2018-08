Staatssecretaris: 'Geen ander oordeel over Lili en Howick'

Regio Amersfoort komt verloska­mers tekort

7:20 De regio Amersfoort kampt in periodes met veel geboortes met een tekort aan verloskamers. Zo moesten hoogzwangere streekgenoten de afgelopen tijd geregeld uitwijken naar verder weg gelegen ziekenhuizen. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort werkt als grootste ziekenhuis in het gebied aan een oplossing.