Staatssecretaris in beroep tegen herbeoordeling asielaanvraag Lili en Howick

Dat bevestigt zijn woordvoerder vandaag. Vorige week oordeelde de rechter in een zitting dat de staatssecretaris in de behandeling van de asielaanvraag van de van origine Armeense kinderen onvoldoende rekening heeft gehouden met de gestelde terugkeervoorwaarden. De Raad voor Kinderbescherming en de kinderen zelf vrezen voor ernstige schade als niet wordt voldaan aan de terugkeervoorwaarden. Volgens de rechtbank heeft staatssecretaris Mark Harbers ten onrechte deze voorwaarden niet meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. Binnen zes weken moet de staatssecretaris een nieuw besluit nemen waarin hij de vrees van de kinderen en de terugkeervoorwaarden meeneemt.

Terecht afgewezen

In april oordeelde de voorzieningenrechter in een voorlopig oordeel dat de nieuwe zelfstandige asielaanvraag van de kinderen op ‘tijdelijk humanitaire gronden terecht is afgewezen en dat de kinderen op korte termijn herenigd moesten worden met hun moeder’.

De moeder van Lili en Howick, Armina, werd vorig jaar augustus zonder haar kinderen het land uitgezet. Die verbleven op een voor de autoriteiten onbekende locatie. De moeder wilde het adres niet geven. Eind augustus werden zij gevonden. Het zou nu niet goed gaan met Armina. Ze zou psychische hulp nodig hebben en op dit moment niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. De kinderen verblijven bij een bevriend gezin van hun moeder.

Lili en Howick leven al vanaf zeer jonge leeftijd in Nederland en zijn meerdere keren verhuisd. Hun moeder ontving in de negen jaar dat zij met hen in Nederland verbleef meerdere afwijzingen op haar vraag om een verblijfsvergunning.

De uitzetting van de moeder zonder haar kinderen deed deze zomer veel stof opwaaien. Volgens de toenmalige staatssecretaris Klaas Dijkhoff had moeder Armina 'de afweging gemaakt om niet samen met haar kinderen te vertrekken'. Het gezin stond op het punt te worden uitgezet naar Armenië omdat de rechtbank bewezen achtte dat de identiteit en nationaliteit waarmee het gezin in 2008 in Nederland een asielprocedure startte, niet echt was.

De rechtbank oordeelde al eerder 'dat de moeder loog over identiteit en nationaliteit'. De rechtbank achtte bewezen dat de Russische identiteit en nationaliteit waarmee het gezin in 2008 in Nederland een asielprocedure startte, niet juist is.

Honderden Amersfoorters liepen vorig jaar augustus mee met de Hartjestocht tegen de uitzetting van Howick en Lili. Er was toen veel kritiek op het handelen van burgemeester Lucas Bolsius, die niet met de optocht meeliep.