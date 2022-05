Stadsdichter van Amersfoort kijkt iets te diep in het glaasje en verliest tas mét gedichten

Zijn moeder had hem al vaker gewaarschuwd, maar haar vrees is waarheid geworden: stadsdichter Twan Vet is na een gezellige stapavond zijn tas mét gedichten verloren. ,,De tas kan mij gestolen worden, maar die gedichten... die wil ik graag terug.”

Hij kan eromheen praten, maar dat doet de 23-jarige stadsdichter van Amersfoort niet. Hij had woensdagnacht flink wat drankjes op toen hij zijn schoudertas verloor. Waar? Twan heeft geen flauw idee. ,,Het is mijn eigen stomme schuld. Ik hoop dat-ie ergens in de bosjes ligt en dat de eerlijke vinder zich meldt.”

In de schoudertas zaten een stuk of vijf gedichten, die Twan maar wat graag weer in zijn bezit krijgt. ,,Handgeschreven werk dat ik nog moest uittypen. Mijn oplader, powerbank, zonnebril en tablet zaten ook in de tas. Daar lig ik niet wakker van, maar hoe cliché ook: wel van die gedichten. Dat is het ergste.”

Kopstootjes

Op social media is Twan een zoektocht begonnen en daarbij trekt hij het boetekleed aan. ,,Mijn moeder zei vroeger al: ‘Je gaat nog een keer iets kwijtraken door het drinken van die kopstootjes.’ Het is zó stom, maar nu dus wel gebeurd.”

Quote Volgens mij ben ik de kroeg uitgelopen mét tas, maar dat weet ik niet zeker Twan Vet, Stadsdichter van Amersfoort

De vermiste tas is cognacbruin en heeft een brede schouderband zonder handvat. ,,Ik heb hem voor het laatst gezien in Van Zanten, in de binnenstad van Amersfoort. Daarna ben ik naar een huisfeestje van een vriend gegaan. Volgens mij ben ik de kroeg uitgelopen mét tas, maar dat weet ik niet zeker.”

Andere stadsdichter

Twan, sinds september 2021 stadsdichter van Amersfoort, hoopt op die ene eerlijke vinder. ,,En nu heel hard duimen dat niet een andere stadsdichter de tas heeft gevonden”, lacht hij als een boer met kiespijn.

