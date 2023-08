Stadsgenote Femke Bol aanmoedigen? Dat kan vanavond op een héél groot scherm onder de toren

Als het écht misgaat, wordt Bram ingevlogen: ‘Krijg nog kippenvel als ik eraan denk’

Met gillende sirenes vliegen ze over de weg of met de helikopter door de lucht. Wordt Bram* met zijn team opgeroepen, dan is het écht mis en alarmfase rood. Bij hoge uitzondering doet de teamleider uit Amersfoort een boekje open over de personen die bij een aanslag niet wegrennen, maar een stap naar voren zetten: ,,Nederland mag weten: als het nodig is, zijn we voorbereid.”