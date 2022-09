Stakingen, regen? Festival Into the Woods laat zich niet kennen

Nog maar héél even en dan barst Into the Woods weer los (en nu maar hopen dat iedereen er kan komen)

Morgen barst eindelijk het Into The Woods-festival weer in alle hevigheid los in het sprookjesachtige bos in Amersfoort. Maar kunnen alle bezoekers die van buiten de stad komen er wel naartoe, met de landelijke NS-staking van morgen?

8 september