Statiegeldactie DierenPark Amersfoort groot succes: al meer dan duizend bomen kunnen worden geplant

Ruim 4.800 euro aan statiegeld werd er al opgehaald met de inzameling van petflessen door DierenPark Amersfoort. Dat bedrag is goed voor meer dan duizend bomen, die deze maand in het leefgebied van de luiaard in Colombia worden geplant.