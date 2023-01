Stedenbouwkundige die Amersfoortse wijk Kattenbroek ontwierp krijgt eigen straatnaam

Vrouw zo bang voor stalker Robin (29) dat vluchtkof­fer klaarstond: hij klom zelfs in boom in haar tuin

Acht maanden lang belaagde de 29-jarige Robin S. uit Soesterberg een vrouw in Harmelen. Hij stuurde talloze berichten naar de Harmelense, omdat hij verliefd was op haar. Maar die liefde was niet wederzijds. Dinsdag stond hij terecht wegens stalking en bedreiging.

11 januari