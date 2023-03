Steekpartij op Taalschool: zwaaide Amin in paniek met mes, of probeerde hij iemand dood te steken?

Update 17-jarige jongen uit Leusden in arm gestoken op school­plein in Amersfoort, verdachte aangehou­den

Een 17-jarige jongen uit Leusden is vrijdagmiddag gestoken op het schoolplein van het Element in Amersfoort. De verdachte ging er te voet vandoor, maar is niet veel later door de politie aangehouden.