Stenengooiende kauwen in Soest te lijf met pinnen

Afgelopen vrijdag zijn de pinnen geplaatst. Het kan even duren voordat de vogels, die in de bomen rondom de flat leven, het door hebben dat er vanaf de rand van het dak niet meer gevlogen kan worden met de steentjes in hun bek, waarschuwt Portal. In veel gevallen zullen de vogels na twee tot vier weken hun heil elders zoeken.

Aan de opties kleefden veel haken en ogen. De kauwen zijn beschermd en mogen in stedelijk gebied niet worden gevangen om ze te verplaatsen. Dat mag alleen in het buitengebied ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en fruitteelt. Een net spannen over de steentjes op het dak was te riskant voor bijvoorbeeld werklui die er over kunnen struikelen. Ook het permanent oplaten van een vlieger en een afbeelding van een roofvogel was te bewerkelijk, omdat die met windkracht 4 al binnengehaald moet worden. Bovendien zou de vlieger regelmatig verplaatst moeten worden, omdat kauwen er aan gewend raken. In overleg met deskundigen werd de hoop uiteindelijk gevestigd op pinnen aan de dakranden.