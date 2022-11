Steunfonds moet Gelderse ondernemers en sportclubs met hoge energierekening de winter door helpen

Amersfoort­se politiek steekt 10 miljoen euro extra in nieuw stadhuis: ‘Geven we maar eens in de 50 jaar uit’

Het is gigantisch balen, maar tegelijk is er zeer weinig tot niks aan te doen. Dat was de teneur bij de meerderheid van de Amersfoortse gemeenteraad, die dinsdagavond akkoord ging om 10 miljoen euro extra te steken in de komst van een nieuw stadhuis.

11:37