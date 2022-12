Stier komt vast te zitten in mestput in Bunschoten: dier na 2,5 uur bevrijd

Rond 7.25 uur werd de brandweer opgeroepen naar een boerderij aan de Groeneweg in Bunschoten. Een stier was daar door een onbekende oorzaak in de gierput terechtgekomen. Bij aankomst besloot de brandweer uit Bunschoten ook de brandweer uit Achterhoek op te roepen, dit korps beschikt namelijk over een veetakel.

Kopje onder

Ongevallen met gierputten

Met gierputten gebeuren wel vaker ongelukken. In het Limburgse Oostrum overleden in 2020 twee mannen van 49 en 75 jaar bij hun werk in een gierkelder van een varkensbedrijf. Enkele dagen daarvoor kwam een man om nadat hij in een mestput van een boerderij in het Gelderse Borculo was gevallen.