Stilstaan is onmogelijk op herboren dansfeest Dias Latinos: ‘Zomaar salsa? Nee - Curaçaose salsa’

Volledig scherm Feest op het Lieve Vrouwekerkhof. © Cees Wouda

,,Salsa? Zomaar salsa? Nee - Curaçaose salsa!’’ Een Antilliaanse zestiger kijkt de verslaggever bijna bestraffend aan. Dat is namelijk een heel verschil, wil hij maar zeggen, en hij doet meteen een paar pasjes voor. Hij is met een groep van wat oudere Antillianen naar Amersfoort gekomen.

Een paar vrouwen uit zijn gezelschap hebben zelfs de Curaçaose vlag meegenomen. Daarmee wordt uitbundig gewapperd, tussen het dansen door. Dat is geen toeval. De cultuur van de Antilliaanse muziek en dans staat centraal bij deze editie van Dias Latinos. Dat dansen gaat met een grote vanzelfsprekend en zéér relaxed, maar nooit achteloos. Bij elk ritme hoort weer een andere dans.

Quote Lucas is een koning in de Latin world en als je dat bent als Nederlan­der, dan ben je goed! Jörgen Raymann

Stilstaan is onmogelijk. Al helemaal bij de Cubop City Big Band, dé attractie van het festival. De organisatie was het gelukt: het contracteren van het beste grote Latin-orkest van Europa. Een ritmesectie die staat als een huis en spatgelijke blazers. Dit orkest staat dan ook onder leiding van slagwerker Lucas van Merwijk, sinds vorig jaar artistiek leider van het festival.

Presentator Jörgen Raymann zegt: ,,Lucas is een koning in de Latin world en als je dat bent als Nederlander, dan ben je goed!’’ Gastsolist Randal Corsten is volgens hem ‘de keizer van de toetsen’. Het gaat er vorstelijk aan toe, wat het weekend extra feestelijks maakt.

Ups en downs

Het evenement is inmiddels een van de traditionele hoogtepunten van het Amersfoortse festivalseizoen. Hoe lang Dias Latinos bestaat, ligt eraan hoe je rekent. Het 25-jarig jubileum zou vorig jaar worden gevierd, maar het werd noodgedwongen een zuinig corona-festivalletje.

De geschiedenis is er een vol ups en downs. In 1996 begint oprichter Math Meester met zijn eerste, voorzichtige Dias Latinos. Zijn overlijden in 2009 maakt geen eind aan Dias Latinos. Wél komen er steeds financiële problemen. Terwijl het jazzfestival enkele belangrijker geldschieters weet binnen te halen, vist ‘Dias’ achter het net. Na een stilte van enkele jaren is er in 2017 dankzij veel goodwill een werkelijk gróótse editie. Maar die goodwill kan niet eeuwig duren. Vervolgens komt er de pandemie.

Iedereen die onder dergelijke omstandigheden nog een degelijk festival van de grond tilt, verdient respect. En dat lukt, dit weekend. De pleinen zijn vol maar nooit té vol. De live-bands zijn van goede kwaliteit en het publiek is enthousiast. Jammer is wel, dat er nog veel dj’s zijn om op betaalbare wijze de gaten te vullen. Verder is niet elk orkest even goed versterkt. Van de Cubop City Big Band bijvoorbeeld, zijn de zang en slagwerk goed te volgen, maar klinkt de rest ongedefinieerd.

Keyboardje

Het is aardig om naast dit luidste orkest van het festival ook de zachtste formatie te noemen. Dat is Coro Cantoro, een koor met een Cubaans repertoire. Alleen het keyboardje van de leider is versterkt.

Af en toe mengt dirigent Jorge Martinez zich met het publiek om de passen van de chachacha, de mambo of de rumba voor te doen. Zonder microfoons weet hij zijn gehoor te enthousiasmeren. Hij vraagt wie er jarig is en haalt de onthutste jarige naar voren, waar zij een ode krijgt toegezongen in Cubaanse stijl. Zijn ‘coro’ zingt religieuze liederen en iets nostalgisch wat herinnert aan de Buena Vista Social Club. Zalf voor de ziel én de trommelvliezen.

