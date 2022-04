Stoffelijk overschot van sinds februari vermiste man in bos gevonden

Help, deze terrorwesp is voor het eerst gespot in Amersfoort: ‘Ik maak me zorgen over mijn bijen’

De Aziatische hoornaar, een echte terrorwesp, is voor het eerst gespot en gevangen in Amersfoort. Het is slechts voor de tweede keer in de geschiedenis dat het dier, twee keer zo groot als een normale wesp, in de provincie Utrecht is gesignaleerd. ,,Eén nest hoornaars kan zo'n 11 kilo insecten opeten.”

25 april