Stoffelijk overschot vermiste Puttenaar (71) na vier jaar gevonden in Luxemburg

Eind februari al, trof de politie in Luxemburg in een stuk bos in het noorden van het land bij Troisvierges, stoffelijke resten aan. In het onderzoek naar de identiteit van het lichaam kwam de politie al snel uit bij Puttenaar Henk Grift. Een DNA-onderzoek heeft nu bevestigd dat de stoffelijke resten van Grift zijn. Wat de doodsoorzaak is geweest is nog onderwerp van onderzoek in Luxemburg.

Vertrek

Henk Grift verdween op zaterdag 21 februari 2015 van huis in Putten. Hij is toen kort na zijn vertrek nog gezien in een trein die richting Amersfoort reed, zijn auto was achtergebleven bij het station in Nijkerk. Het spoor liep daar echter dood, sindsdien is niets meer van Grift vernomen. Uitgebreid onderzoek door de politie leidde toen niet tot aanknopingspunten. Wel waren er toen aanwijzingen in het onderzoek die duidden op een vrijwillig vertrek.

Onderzoek