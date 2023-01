Stoffenwinkel Jan Sikkes in Amersfoort houdt faillissementsuitverkoop

Gordijn- en stoffenwinkel Jan Sikkens doet zijn voorraad weg voor een prikkie. Het bedrijf ging eerder deze maand failliet en houdt vanaf donderdag ook in de winkel in Amersfoort een faillissementsuitverkoop.

De winkel aan de Weverssingel is tot en met 11 februari beperkt open. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag kunnen creatievelingen nog een laatste slag proberen te slaan. Gordijnen op maat kunnen niet meer worden besteld.

Een doorstart van het bedrijf is zeer onwaarschijnlijk, zo laat een medewerker woensdag via de bedrijfspagina op Facebook weten. ‘Een overname is nog wel altijd mogelijk en dat is waar wij als personeel allemaal enorm op hopen. Er is nu bij ons echter niets bekend over een kandidaat.’

De stoffenwinkel met meer dan tien vestigingen in onder andere Zwolle, Groningen en Alkmaar ging eerder deze maand failliet. Jan Sikkes was naar eigen zeggen de grootste stoffen- en gordijnenzaak van Nederland. Het hoofdkantoor zat in Sneek en verkoopfilialen centreerden zich voornamelijk rondom het IJsselmeer. Het van oorsprong Friese bedrijf werd opgericht in 1934, pas in 2015 opende een vestiging in Amersfoort.

‘Hip om kleding te maken’

De winkel vestigde zich in het pand waar eerder nog elektronicawinkel Scheer & Foppe was gevestigd. ,,Amersfoort staat al heel lang bovenaan mijn lijstje. Het is een unieke stad, ligt centraal in het land en binnen een straal van 20 kilometer kunnen wij maar liefst 400.000 mensen bereiken. Dat is geweldig”, zei directeur Jan Sikkes vlak voor de opening tegen deze site. Hij zag acht jaar geleden nog een groeimarkt. ,,Wij zien juist meer dan ooit dat het hip is om kleding te maken. Mensen willen zich graag onderscheiden.”

