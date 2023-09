Bart zijn jongens­droom kwam 8 jaar geleden uit met deze bijzondere DAF: ‘Hij kan kanonnen trekken’

Toen Bart Burgers in 1982 op zijn achttiende in dienst zat, haalde hij zijn rijbewijs in een DAF YA. Vanaf toen wist hij: als ik er later ooit de ruimte voor heb, koop ik er zelf ook zo een.