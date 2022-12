Stroe (680 inwoners) krijgt mogelijk weer een treinstation: plan naar Tweede Kamer

Tweede-Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Harry van der Molen (CDA) dienen dinsdag een motie met de opdracht aan de regering in om te onderzoeken of aanpassing van het oude perron bij Stroe mogelijk is voor het laten rijden van sprinters. Ook bij Barneveld-Noord zou een station moeten komen op de lijn Amersfoort-Apeldoorn.

Haalbaar

Stoffer en Van der Molen hebben de indruk gekregen dat het kabinet er niet negatief tegenover staat. Er liggen al jaren plannen voor een Regiosprinter in de Gelderse Vallei, maar ProRail en NS hebben altijd bezwaren gehad. Ze vragen zich af of het haalbaar is op zo’n drukke spoorlijn.

De voorstanders van een halte in Stroe denken dat een groot parkeerterrein daarbij automobilisten in de regio kan verleiden om de trein te nemen. Naast Barneveld zijn ook de gemeente Apeldoorn en de Regio FoodValley al jaren voorstander van een station in Stroe. In noodgevallen wordt het perron wel eens gebruikt als een trein pech heeft. Dan worden passagiers vandaar met bussen verder vervoerd.

