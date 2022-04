Stuur je mooiste sneeuwfoto in!

Duurste trap ter wereld staat in Franse vakantie­vil­la en is gebouwd in... Barneveld!

Een rijke Brit heeft in zijn of haar vakantievilla in Saint-Tropez een trap van 2,5 miljoen euro laten bouwen. Die werd niet gemaakt in Londen, Stockholm of New York, maar in... Barneveld. Is het een filmster? Een voetballer? ‘Nee, dat verklappen we niet’.

31 maart