Supporters IJsselmeervogels woedend: geen checkapp? Dan naar het anderhalve meter vak

Voor vrijwilligster Marja (59) is de maat vol. Sinds enkele jaren schenkt ze op zaterdagochtend koffie op Sportpark Westmaat in het dorp. Daar stopt ze nu per direct mee. ,,Ik maak me zorgen om de tweedeling die op deze manier ontstaat. Met verdeeldheid begint alle ellende in de wereld, dus hier wil ik niet aan meewerken.”