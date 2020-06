Suyat S. (25) sloeg slachtoffer een gebroken schedel tijdens een avondje stappen en krijgt een werkstraf

Wethouder Kees Kraanen (52) heeft hart voor Amersfoort: ‘Burgers die mij benaderen, neem ik serieus’

19:49 Kees Kraanen (52) is geboren en getogen in Amersfoort. Hij vervulde zijn dienstplicht bij de marine en werkte in de ict-beveiliging. In 2002 zette hij de stap naar de lokale politiek als raadslid in de Keistad. Twee jaar geleden werd hij wethouder voor onder andere Stedelijk beheer, Klimaatadaptatie en groen.