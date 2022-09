Swim to fight Cancer gaat in de Eem niet door, organisatie zet zinnen nu op de vijver van Emiclaer

De tweede editie van Swim To Fight Cancer, die zondag 11 september plaatsvindt, kan niet, zoals was gepland, in de Eem worden gehouden. Ook de training die dinsdagmiddag zou plaatsvinden, is afgelast. Blauwalg, eendenkroos en e-coli gooien roet in het eten.

De organisatie zoekt nu een nieuwe locatie om de Swim zelf wél door te kunnen laten gaan.

De zomerse temperaturen zorgen ervoor dat het water in de Eem nog steeds warm is, waardoor op korte termijn de blauwalg niet zal verdwijnen. De voorspelde regen zou wel kunnen zorgen voor minder blauwalg, maar juist ook voor meer e-coli, een bacterie die een flinke darminfectie kan veroorzaken. Ook ligt er eendenkroos in de Eem. De openwatertraining die voor dinsdag gepland stond, kan daardoor niet doorgaan.

‘Momenteel focussen we ons volledig op het organiseren van de Swim in de vijver van Emiclaer’, schrijft de organisatie. Het waterschap heeft het water daar goedgekeurd. Als plan C houdt de organisatie binnenbad AmErena achter de hand. ‘De ervaring met diverse daar al gehouden events is dat het daar zeer sfeervol kan zijn.’

Kankeronderzoek

Het doel van het evenement is om geld op te halen voor kankeronderzoek. Een deel van het evenement is door sponsors en de gemeente gefinancierd. De deelnemers zorgen zelf voor sponsoren om een mooi bedrag op te halen. De vorige editie, in 2019, was een succes, waarbij door de driehonderd deelnemers 170.000 euro werd opgehaald.

Er valt dit jaar, naast de tocht van 500 meter voor kinderen en 2 kilometer voor volwassenen, nog van alles te doen. Zo zouden er waterpolovelden, foodtrucks en entertainment aanwezig moeten zijn. ,,De eerste editie wilden we maximaal focussen op het zwemmen. Toen hadden we geen ‘side evenementen’. Aangezien het toen allemaal goed gegaan is, gaan we dit jaar wat groter uitpakken”, zei Marius van Zeijts, voorzitter Swim to Fight Cancer Amersfoort, daarover tegen deze krant.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.