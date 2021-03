Syrisch gezin vluchtte voor de oorlog en heeft nu succesvol kaasbedrijf in Leusden: ‘We bouwen aan onze droom’

In de schuur van boer Van Roomen in het buitengebied van Leusden, waar voorheen tractoren en andere landbouwvoertuigen stonden, bevindt zich nu de kaasmakerij van de familie Aswad. In een enorme metalen bak kunnen vader Nidal en zijn zonen Mazen en Ahmad maximaal 400 kilo kaas produceren. ,,Deze kaas is heel populair in Syrië. Je kunt het koud eten, frituren, bakken of gebruiken als vleesvervanger. Het is niet slechts voor op de boterham zoals in Nederland’’, zegt Van Roomen.