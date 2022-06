Taakstraf voor coronademonstranten na geweld tegen agenten: ‘Haat in hun ogen, ze wilden ons verwonden’

Met poll Nog even snel een peuk opsteken? Dat mag binnenkort ook niet meer vóór de drie stations in Amersfoort

Nog even snel een peuk opsteken voordat je in de bus of de trein stapt? Dat mag binnenkort niet meer in Amersfoort. De pleinen voor de drie stations in de stad worden mogelijk al voor het einde van dit jaar verboden gebied voor de roker.

16:14