Talentvolle aanvaller IJsselmeervogels kiest voor FC Twente/Heracles Academie

Wagon van goederen­trein ontspoort in Leusden; spoorweg­over­gang inmiddels weer open

Een wagon van een goederentrein is ontspoord op de Ponlijn in Leusden. Dit gebeurde woensdag om 11.50 uur. De wagon bevond zich op een wissel, toen deze omkieperde. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

12:03