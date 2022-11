Tankwagens met poepwater pendelen de hele nacht langs woonhuizen in Baarn

Soesters wachten met smart op opengaan van café d’Oude Enghe een jaar na fatale brand

Het duurt even langer dan in het voorjaar was voorspeld, maar het komt dichterbij. Café d‘Oude Enghe in Soest, vorig jaar oktober helemaal uitgebrand, herrijst uit de as. Waarschijnlijk kan de zaak eind maart 2023 weer open, denkt uitbater Arnoud Boer.

5 november