Taxibedrijf Bestax vraagt faillissement aan

Bestax blijft haar diensten uitvoeren, totdat de curator anders besluit. Het UWV betaalt de chauffeurs uit. Het is nog niet duidelijk of er snel genoeg een koper gevonden gaat worden voor het bedrijf of dat dit het definitieve einde betekent voor Bestax.

Het taxibedrijf was al enkele jaren noodlijdend. Het bedrijf wijt dit in een persbericht zelf aan misgelopen aanbestedingen. 'Waar Bestax zo goedkoop mogelijk inschreef, werden aanbestedingen onder kostprijs aan derden gegund', zo staat te lezen. Het bedrijf kon het personeel en wagenpark niet altijd snel genoeg afbouwen, waardoor de kosten te hoog bleven. Bovendien kreeg 75 procent van het 'gezonde' personeel van Bestax vervolgens een baanaanbod bij de vervoerder die de aanbesteding wel won, via de zogenaamde OPOV-regeling. Hierdoor bleven zieke werknemers bij Bestax achter. Het ziekteverzuim liep de laatste jaren bij het bedrijf op tot 10 procent. De kosten daarvoor betekenden een extra last.

Besseling Vervoert