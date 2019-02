Taxichauffeurs in Amersfoort beticht van aanrandingen

Bij de politie in Amersfoort hebben zich het laatste halfjaar drie vrouwen gemeld na aanranding door een taxichauffeur. Volgens erkende taxibedrijven in de stad gaat het om zelfstandige rijders zonder normbesef. Amersfoort zou de ‘rotte appels’ met een taxikeurmerk moeten weren uit de stad, vinden de firma’s.

Quote Zonder het te weten kun je bij een onbetrouw­ba­re chauffeur instappen. Willem-Jan Boute, taxi-chauffeur Nadat twee van de slachtoffers zich met hun verhaal tot deze krant hadden gericht, doorzocht de politie op verzoek van het AD haar systeem op incidenten met handtastelijke taxichauffeurs. Er kwamen drie zaken bovendrijven. Sinds afgelopen zomer deed één vrouw aangifte van aanranding door een taxibestuurder. Twee andere aangerande vrouwen hielden het bij een melding.

Volgens de politie ging het telkens om taxiritten in de late avond vanuit de binnenstad van Amersfoort naar een privéadres. Omdat de beschrijving van de chauffeurs niet met elkaar overeenkwamen, gaat de politie uit van verschillende verdachten. Na de aangifte in augustus werd de betrokken taxibestuurder opgespoord en verhoord. Hij kon niet worden vervolgd wegens gebrek aan bewijs. De twee meldingen van half en eind oktober leidden niet tot vervolgonderzoek.

De politie kreeg sinds oktober geen nieuwe signalen over handtastelijke taxichauffeurs. Surveillanceteams zijn volgens een woordvoerder wel extra alert op misstanden.

Schadelijk

De eigenaren van de grootste taxifirma’s in Amersfoort, Taxi Boute en Taxi Keistad, spreken schande van de gebeurtenissen. ,,Het is vreselijk wat deze vrouwen is overkomen. Daarnaast is het zeer schadelijk voor onze branche. Al het goede werk wordt tenietgedaan door deze types. Ze horen niet thuis in het vak’’, reageert Willem-Jan Boute.

Niet normaal, vindt ook Alfons Beun van Taxi Keistad. ,,Een klant neemt ’s avonds laat de taxi om veilig thuis te komen en wordt vervolgens lastiggevallen door de chauffeur. Ik kan er niet over uit. Het zou bij ons nooit gebeuren.’’

Volgens Boute doorkruisen op uitgaansavonden zo’n 25 zelfstandige taxichauffeurs de stad op zoek naar klanten. Ze deinzen er volgens hem niet voor terug ritten af te pakken van zijn mensen. ,,Klanten bellen een taxi van ons, maar belanden als ze niet oppassen in een taxi van zo’n vrije rijder. Die zegt doodleuk dat hij van Boute of Keistad is en laat de klant instappen, voordat onze taxi is gearriveerd. Zonder het te weten, kun je bij een onbetrouwbare chauffeur in de auto stappen.’’

kwaliteitseisen

Amersfoort zou het voorbeeld moeten volgen van andere steden met een vorm van registratie en kwaliteitseisen, vinden de taxibazen. ,,Er geldt hier nu geen enkele regel en dat trekt verkeerde types van elders aan. Die zien dat er wat te halen valt op drukke avonden.’’

De gemeente vindt voorwaarden over toetreding tot de lokale taximarkt zinloos, als er niet met regelmaat op kan worden gecontroleerd. ,,Handhaven is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar’’, zegt een woordvoerster. De wet staat volgens haar ook niet toe dat de taxistandplaatsen in de stad alleen voor Amersfoortse firma’s zijn. ,,Het is en blijft een vrije markt.’’