Tegel eruit, plant erin: Amersfoort beleeft zaterdag het eerste Tegelwiptuinfeest

Tegel eruit, plant erin. Dankzij de kinderwijkraad in het Amersfoortse Soesterkwartier wordt zaterdag het eerste Tegelwiptuinfeest in de Bloemenbuurt gevierd. In zo’n dertig tuinen wordt een tegel gewipt en komen bloementuintjes. Precies wat de kinderen willen. Even vragen aan: Carmen Nichting en Hedy Vermeer.

Hoe is het Tegelwiptuinfeest ontstaan?

,,Aan de bovenbouw van drie basisscholen hebben we gevraagd over welke plannen zij de vier miljoen van het wijkperspectief willen verdelen. Gezondheid én een groene wijk kwamen als belangrijkste uit de bus.”

Wat is het doel van het tegelwippen?

,,De kinderwijkraad koos voor het plan de ‘wilde wijkdieren terug’, van insect tot eekhoorn. Ons oog viel op het project Vlinderstraten van de Vlinderstichting, voor straten met vlindernamen. Die hebben we niet in het Soesterkwartier, wél de Bloemenbuurt. Vlinders worden bedreigd, zij zorgen voor de bestuiving van bloemen en zijn essentieel voor ons en de natuur.”

Quote Door samen te kijken wat er in een wijk nodig is en daarmee aan de slag te gaan, kunnen we zaken werkelijk veranderen

Toen moest er geld komen?

,,Via de Vlinderstichting kregen we vlinderpakketten en van Het Groene Huis vlinderkooien. Er werden vlinders geboren op de drie scholen, die de kinderen een naam gaven. Via de actie Adopteer een vlinder ontvingen bewoners een naam en betaalden zo voor een bloementuintje na een tegelwipper. Veel bedrijven hebben geholpen.”

Dit project is gedragen door kinderen?

,,Kinderen denken eenvoudig, hebben geweldige plannen en gaan ervoor, daar kunnen wij als volwassenen wat van leren. Door samen te kijken wat er in een wijk nodig is en daarmee aan de slag te gaan, kunnen we zaken werkelijk veranderen. Zo geef je kinderen vertrouwen in een democratie, een belangrijk onderwerp in de kinderwijkraad.”

Waar en wanneer?

,,Zaterdag om 11.00 uur, aan de Lobeliastraat 11 wordt de eerste tegel gelicht door wethouder Johnas van Lammeren. Een groep nieuwe bewoners van bloementuinen worden door de vlinderstichting losgelaten.”

