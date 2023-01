Tegen ‘klimaathysterie’, vóór zwarte piet: Zwarte Piet is Zwart doet mee aan verkiezingen in Utrecht

Baram is van Koerdische afkomst en kwam in 1993 naar Nederland. Hij vindt dat Nederland sindsdien op allerlei vlakken is afgetakeld en dat daar iets tegen gedaan moet worden. Dat is ook de reden dat hij zijn partij Zwarte Piet is Zwart heeft genoemd. ,,De woke-ideologie uit Amerika leidt ertoe dat Nederlandse tradities en gewoontes worden aangetast, zoals zwarte piet. Ik vind het belachelijk dat boeken over zwarte piet zijn verwijderd uit de bibliotheken. Dat is gevaarlijk: ik vergelijk het met boekverbrandingen voor de Tweede Wereldoorlog.”