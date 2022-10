Tekort aan gas maakt bestrijden vogelgriep in één klap een stuk lastiger: ‘Ruimingen moeilijk uit te voeren’

Meander gaat de coronagolf te lijf zonder speciale afdeling: ‘Aanpassen van roosters zo niet nodig’

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt. Oók in het Meander Medisch Centrum. Maar, anders dan andere ziekenhuizen, gaan ze de naderende golf in Amersfoort dit keer niet te lijf met een speciale corona-afdeling. ‘Op deze manier kunnen we patiënten de zorg bieden die bij hun aandoening past’.

19 oktober