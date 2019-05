Tesla rijdt door op A27 nadat beschonken bestuurder in slaapt valt

Defensie: ‘Brand Leusderhei­de is wel op één plek ontstaan‘

12:11 De brand op de Leusderheide in Leusden is woensdag in tegenstelling tot wat de brandweer beweerde wel op één plek ontstaan. Vanwege de harde wind en het draaien van de wind is het vuur overgeslagen over de zandpaden naar andere delen in het oefenterrein.