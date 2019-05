Tesla rijdt verder op autopiloot nadat beschonken bestuurder in slaap valt

Het was een apart tafereel dat de agenten van de Landelijke eenheid dienst infrastructuur vanmorgen om 02.00 uur aantroffen. Op een verlaten A27 reed een vrachtwagen met daarachter een Tesla Model X, het duurste type van de elektrische auto. ,,Hoewel op voldoende afstand, was een dergelijk stoetje een opmerkelijk gezicht’’, vertelt woordvoerder Dennis Janus.



Toen de politie langszij reed, zagen de agenten dat er iets loos was. ,,De man was onwel of in slaap gevallen.’’ De Tesla-rijder had zijn handen wel aan het stuur, anders zou de Tesla hem via waarschuwingssignalen alarmeren en uiteindelijk zichzelf stilzetten. Nu bleef de auto gewoon doorrijden.



Een volgteken had geen effect. ,,De Tesla begon ons zelfs in te halen toen wij de snelheid omlaag brachten en de snelweg wilden verlaten’’, meldden de agenten. Die besloten uiteindelijk de sirene aan te zetten om de man te wekken. Dat lukte al snel, waarna de Tesla aan de kant werd gezet.

Niet laveloos

Eenmaal stilgezet bleek er een 50-jarige man uit Meppel in de Tesla Model X te zitten. Omdat de agenten alcohol roken, moest de bestuurder blazen. Hij blies 340 ug/l, wat gelijk staat aan een promillage van 0,77. Dat is anderhalf keer meer dan de norm van 0,5. ,,De man had te veel gedronken, maar was zeker niet laveloos’’, zegt woordvoerder Janus.



De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd. De Tesla-rijder heeft in ieder geval artikel 5 van de Wegenverkeerswet overtreden. Dat verbiedt bestuurders ‘zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt’. Ook is hij in overtreding voor artikel 8 (rijden onder invloed).



Niet alle Tesla-bestuurders kunnen het navertellen als zij de autopilot-functie van de auto gebruiken en vervolgens hun aandacht niet op de weg houden. Begin maart verongelukte een automobilist in Florida nog. Tien seconden nadat hij de autopilot had aangezet, crashte zijn Tesla Model 3 op een vrachtwagen. Ook in Nederland zijn al diverse Tesla's gecrasht, met dodelijke slachtoffers tot gevolg, zoals in Baarn. Volgens Tesla stond de autopiloot toen echter niet aan.

