Theater en brouwerij in Baarn slaan handen ineen: voortaan lokaal bier bij voorstellingen

Energiekos­ten gaan door het dak, en dus is de run op haardhout enorm: ‘Als je nog wil inslaan, ben je te laat’

Nog nooit was het zó duur om de cv aan te zetten. En dus is Nederland massaal op zoek naar alternatieven om het met de dalende temperaturen een beetje behaaglijk te houden in huis. Het gevolg: haardhout is niet meer aan te slépen. ‘Als je voor deze winter nog wil inslaan, ben je te laat.’

1 oktober