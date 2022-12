Tien kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Barneveld

Vuurwerk­over­last in Amersfoort neemt af: 200 meldingen van harde knallen

Veel mensen ergeren zich er elk jaar weer kapot aan: de gigantische knallen die in de hele buurt te horen zijn en worden veroorzaakt door (illegaal) vuurwerk. In Amersfoort zijn er tussen augustus en begin december zo’n 200 meldingen binnengekomen over geknal.

8 december