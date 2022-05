Tien nabestaanden lieten dierbare elders herbegraven na ongewenst onderzoek van geestenjagers op Rusthof

Op Rusthof werd in september vorig jaar een ‘paranormaal onderzoek’ gehouden door zes mensen die meenden met overledenen te kunnen communiceren. Zij kregen toestemming om na sluitingstijd, onder begeleiding van een personeelslid, over de begraafplaats te lopen. Met apparatuur en lichtgevende balletjes onderzochten ze of er ‘energie’ van overledenen aanwezig was.

De zaak kwam aan het licht doordat de groep een camera liet rondslingeren. Die werd gevonden door een vader die het graf van zijn kind bezocht. Veel nabestaanden, onder wie ouders van overleden kinderen, reageerden geschokt en verdrietig op het feit dat er geprobeerd was met hun overleden dierbaren te ‘communiceren’, zonder dat zij dit hadden toegestaan of er weet van hadden.

Dat meerdere nabestaanden hun dierbaren lieten herbegraven, was al bekend. Nu is duidelijk dat het om tien graven gaat. Dat melden burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Kees Kraanen in een brief aan de gemeenteraad. Daarin schetsen ze ook wat er nu gaat veranderen in het beleid van Rusthof, als het gaat om het toestaan van activiteiten op de begraafplaats.

‘Zo’n 25 nabestaanden hebben aangegeven graag hierover mee te denken’, schrijven Bolsius en Kraanen. Daartoe worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij zijn de gemeenten Amersfoort en Leusden (waar Rusthof eigenlijk onder valt) betrokken. Maar ook het ‘Platform voor Levensbeschouwingen en Religies’.

Buurgemeente Leusden krijgt sowieso een sterkere rol in het (nieuwe) beleid op de begraafplaats. Hoewel Amersfoort eigenaar en beheerder is, is het de gemeente Leusden die straks, weliswaar in overleg met Amersfoort, de regels gaat opstellen. ,,Over wat dit betekent, voeren wij momenteel overleg met de gemeente Leusden”, klinkt het uit Amersfoort.

27 nabestaanden hebben inmiddels een groepsgesprek gevoerd met (afgevaardigden) van de groep paranormaal onderzoekers. De zes hebben een ‘vertegenwoordiger’ aangesteld die daarna nog een persoonlijk gesprek heeft gevoerd met de nabestaanden van de (enkele) graven waarbij de groep meent ‘energieën’ te hebben gevonden.

Of de zes paranormaal onderzoekers en de toenmalige directeur van Rusthof strafrechtelijk worden vervolgd voor grafschennis, is al maanden in onderzoek door het Openbaar Ministerie. Het OM liet weten dat dit onderzoek nog flinke tijd in beslag zal nemen. Een groep van 42 nabestaanden deed in november vorig jaar collectief aangifte.

