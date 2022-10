Tienermeisje op elektrische fiets aangereden op rotonde in Bunschoten

Sportgala in een nieuw jasje: je kunt nu ook BMX’en, freerunnen en je eerste schaatssla­gen maken

Een vol theater, galakleding en een spetterende show. Dat wás het Sportgala Amersfoort. Vanaf 28 november is er een Sportgala Festival Edition. Geen verkiezing van sportman of sportvrouw, wel uitreikingen van sportpenningen. Vrijwilligers, vernieuwers en talenten worden in het zonnetje gezet. En: je kunt ook nog op een BMX fietsen of je eerste slagen maken op een schaatsplank.

