Tijs (14) zet zich nu al jaren in voor daklozen in Utrecht: ‘Als je de wil én de tijd hebt: doe het gewoon’

Familie schenkt ‘billen’ van kunstenaar Kees Verwey aan Meander Medisch Centrum

20 september Meander Medisch Centrum is in haar nopjes met een bijzonder beeld dat sinds vorige week in het park bij het ziekenhuis in Amersfoort staat. Familieleden van Kees Verwey schonken een bronzen beeldhouwwerk waarin een achterwerk te zien is.