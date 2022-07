Tine (90) krijgt duizenden euro’s van AD-lezers, nu kan ze in haar zorgwoning blijven: ‘Is het echt?!’

Even blij met 5 euro

Gerlinda zette begin juni een crowdfunding op in de hoop haar moeder zo lang mogelijk te laten wonen in haar nieuwe zorgwoning. Dat is nu dik gelukt. ,,Over het doelbedrag heen zelfs, met ruim duizend euro. Dat is supermooi. De één stortte 750 euro, de ander 5 euro. Maar met alle giften zijn we even blij, want niet iedereen heeft evenveel te besteden natuurlijk. Het is zó lief. Er is zoveel negativiteit in de wereld, maar ik ben nu trots op onze mensheid. Ik heb echt even een potje zitten janken.”