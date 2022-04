Toch nóg een poging huizen en horeca te bouwen op WAR-terrein (ondanks vorig jaar verloren rechtszaak)

Na vijf jaar verhuispe­ri­ke­len is er nu een ‘nieuw begin op nieuwe plek’ voor culturele broed­plaats de WAR

De culturele broedplaats de WAR maakt een nieuwe start in de voormalige Willem lll-kazerne aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort. Vijf jaar na het begin van hevige verhuisperikelen is de rust weergekeerd. ,,Een nieuw begin op een nieuwe plek. Dat geeft ontzettend veel energie.’’

13 september