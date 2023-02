Toen in Amersfoort: toen elk huishouden op maandag wasdag hield

met video Noorder­licht goed zichtbaar boven grote delen van het land: ‘Had niemand verwacht’

Boven grote delen van het land was zondagavond een bijzonder natuurverschijnsel te zien: het noorderlicht. Dat is een aantal keer per jaar in het noorden van het land te fotograferen, maar is niet vaak met het blote oog te zien. ,,En dat hij zó zuidelijk zou komen had niemand verwacht”, zegt weerman Wouter van Bernebeek enthousiast. De laatste keer was in 2015.