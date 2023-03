Toen in Amersfoort: zo gingen Amersfoorters vroeger naar de bioscoop

indebuurt.nlWeet je nog, de tijd dat een bioscoopkaartje 0.50 gulden kostte? Deze week doken we voor de rubriek ‘Toen in…’ in de wereld van het historische witte doek in Amersfoort en belden we met Jan Carel van Dijk, auteur en kenner van de Amersfoortse geschiedenis.

De Arend

De eerste bioscoop in Amersfoort vestigde zich in de Arend. Dat was een gebouw aan de Arnhemseweg waar een café, theater, autogarage en bioscoop in een zaten. Dit pand was in eerste instantie geen bioscoop, maar een gebouw met tal van functies; zo werden de ruimtes ook gebruikt voor vergaderingen en theatervoorstellingen.

Het Rembrandt theater

In dit theater werden de wat… schuinere films vertoond. Het theater vertoonde films als ‘De Sabijnsche Maagdenroof’, over onderwerpen die toen écht niet door de beugel konden en als ‘porno’ werden beschouwd. Tegenwoordig (foto rechts) is het Rembrandt theater een leeg winkelpand. Wie weet wat hier goed zou passen?

Het Grand Theater

De populariteit van bioscopen in Amersfoort werd steeds groter. Daarom besloot Jan Jogchem om de Amersfoortse bioscoopwereld te veroveren door de theaters samen te voegen. Het Grand Theater brandde in 1986 af, en werd in 1989 opnieuw gebouwd en uitgebreid. Het Grand Theater werd Jochems Theater, pas in 2014 kreeg dit theater concurrentie van de Franse bioscoopexploitant Pathé.

